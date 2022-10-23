Çin'de Modern Tarım Makineleri Hasat Hızı ve Verimini İyileştiriyor

Çin'de insansız biçerdöverler dahil olmak üzere modern tarım makineleri sonbahar hasadına yardımcı oluyor.

Çin'de insansız biçerdöverler dahil olmak üzere modern tarım makineleri sonbahar hasadına yardımcı oluyor.

İnsansız hasat makineleri Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Handan kentinde çiftçilerin hasat hızı ve verimini iyileştiriyor.

Ülkenin başka bölgelerinde tüm tarım süreçlerini hızlandırmak için modern biçerdöverler ve tohum ekme makineleri kullanılıyor.

SES 1 (Çince): GU WANGXUE, Shanxi eyaletinin Xia ilçesinde çiftçi:

"Ailemize ait çiftlik 2.400 mu (160 hektar) alanı kaplıyor. Tüm tarım süreçlerini makineli hale getirdik. 800 mu (53 hektar) büyüklüğündeki tarlalarda mahsulleri hasat etmeye ve tohum ekmeyi sürdürüyoruz. İşlerimizin bu hafta biteceğini tahmin ediyoruz."

SES 2 (Çince): MO WEİKUAİ, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Shanglin ilçesinde çiftçi:

"(Bir biçerdöverin) 10 dakikada yaptığı bir işi ben eskiden bir günde tamamlayabiliyordum. Makineler çabucak ekip biçtiği için çiftçilik daha kolay hale geldi. Bu sayede başka işler yapabiliyorum. Bu çok işe yarıyor."

Resmi veriler, ülkenin mahsul yetiştirme ve hasattaki makineleşme oranının yüzde 72'yi geçtiğini gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)