Çin'de Modern Tarım Endüstri Parkı Kuruluyor

YİNİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yaklaşık 4,000 hektar inşaat alanına sahip Tianshan Huahai ulusal modern tarım endüstri parkında, birleştirici özelliklere sahip farklı bir bölge oluşturmak amacıyla tarım ve ormancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi ve eğlence turizmi gibi çeşitli endüstrilerin geliştirilmesi hedefleniyor.