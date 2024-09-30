Çin'de Modern Tarım Endüstri Parkı Kuruluyor
Çin'de 4,000 hektar alanda Tianshan Huahai ulusal modern tarım endüstri parkı kuruluyor. Bu proje ile tarım, ormancılık, tarım ürünleri işleme ve eğlence turizmi gibi sektörlerin bir arada geliştirilmesi hedefleniyor.
YİNİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yaklaşık 4,000 hektar inşaat alanına sahip Tianshan Huahai ulusal modern tarım endüstri parkında, birleştirici özelliklere sahip farklı bir bölge oluşturmak amacıyla tarım ve ormancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi ve eğlence turizmi gibi çeşitli endüstrilerin geliştirilmesi hedefleniyor.