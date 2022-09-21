Çin'de Mobil Nesnelerin İnterneti Bağlantısı 1,7 Milyara Yaklaştı

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ülkedeki mobil nesnelerin interneti (IoT), ağ ve sektörel kapasite bakımından ve uygulama geliştirmede dikkate değer ilerleme kaydetti. Ağustos ayının sonunda, Çin'deki mobil IoT bağlantılarının sayısı, ilk kez cep telefonu kullanıcılarının sayısını geçerek 1,698 milyara ulaştı. Bakanlıktan alınan verilere göre, aynı dönemde toplam dar bant IoT sayısı 755.000'e, 4G ve 5G baz istasyonlarının sayısıysa sırasıyla 5,9 ve 2,1 milyona ulaştı. Bakanlık, birden fazla ağın koordineli gelişimini, kentsel ve kırsal alanların evrensel kapsamını ve önemli senaryoların derin kapsamını içeren bir ağ altyapısı modelinin şekillendiğini söyledi. Bakanlık, yerli işletmelerin teknoloji ve ürün araştırma ve geliştirme kapasitesinin arttığını, ekolojik sistemin de iyileştiğini belirtti.