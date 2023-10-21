Çin'de Mısır Hasadı Sezonu Başladı
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Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde mısır hasadı başladı ve çiftçilerin yüzü güldü.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde hasat edilmiş mısırları taşıyan çiftçiler görülüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
CHANGCHUN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde mısırların hasat zamanı geldi. Verimli geçen mısır sezonu, çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde hasat edilen mısırlar aktarılıyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde bir çiftçi mısır deposunu kontrol ediyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte mısır hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte, sürücüsüz bir tarım makinesi hasat edilmiş mısırı traktöre yüklüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde hasat edilmiş mısırları taşıyan bir çiftçi görülüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte, sürücüsüz bir tarım makinesi mısır hasadı yapıyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte, sürücüsüz bir tarım makinesi mısır hasadı yapıyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)