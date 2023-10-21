Çin'de Mısır Hasadı Sezonu Başladı

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde mısır hasadı başladı ve çiftçilerin yüzü güldü.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde hasat edilmiş mısırları taşıyan çiftçiler görülüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

CHANGCHUN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde mısırların hasat zamanı geldi. Verimli geçen mısır sezonu, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde hasat edilen mısırlar aktarılıyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde bir çiftçi mısır deposunu kontrol ediyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte mısır hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte, sürücüsüz bir tarım makinesi hasat edilmiş mısırı traktöre yüklüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentinde hasat edilmiş mısırları taşıyan bir çiftçi görülüyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte, sürücüsüz bir tarım makinesi mısır hasadı yapıyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Gongzhuling kentindeki bir çiftlikte, sürücüsüz bir tarım makinesi mısır hasadı yapıyor, 19 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)