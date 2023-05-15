Çin'de Minsheng Bank'ın eski yöneticisi hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Çin'in en büyük anonim ortaklı bankalarından Minsheng Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şing Bınşiu hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komitesinden (MDİK) yapılan açıklamada, Şing'in, "kanunlara ve parti disiplinine yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada iddialara dair detay verilmezken bu türden soruşturmalarda "kanun dışı davranış" ve "parti disiplini ihlal" ve ifadeleri, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Daha önce Çin Merkez Bankası (PBoC) ve Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonunda (CBRC) çalışan 60 yaşındaki Şing, 2010-2016 yıllarında Minsheng Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Şubatta görevden alınana kadar Bankanın danışma kurulunun başkan yardımcılığını yürüten Şing, Çin'de finans sektöründe 2021'den beri süren yolsuzluk soruşturmalarında hedef alınan son üst düzey yönetici oldu.

Bu yıl, Zheshang Bank'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Şın Rıngang hakkında 7 Şubat'ta, Bank of China'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liangı hakkında 31 Mart'ta yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

ÇKP'nin Ekim 2022'deki Ulusal Kongresinde MDİK yönetiminin değişmesinin ardından soruşturmaların kamuya ait büyük bankalara ve varlık fonlarına uzanması dikkati çekiyor.

Şi'nin iktidarında yolsuzluk soruşturmaları

Yolsuzlukla mücadele, Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in 10 yıllık iktidarında en önem verdiği sorunların başında yer almış, bu dönemde onlarca üst düzey yetkili, yolsuzluk soruşturmalarıyla görevden alınmıştı.

Şi, ÇKP Ulusal Kongresinin açılışında yaptığı konuşmada, iş dünyası ile bağları olan parti kadrolarının ağır şekilde cezalandırılacağının, yolsuzluk soruşturmalarının süreceğinin sinyalini vermişti.

Şi Cinping, konuşmasında, "Önde gelen konumlardaki parti kadrolarının çıkar gruplarının ve güçlü hiziplerin sözcüleri ve ajanları haline gelerek iş dünyasıyla suç birliği yapmasına 'dur' demeliyiz." ifadesini kullanmıştı.