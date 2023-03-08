Çin'de Ming Hanedanlığı'na Ait Duvarları Resimli Ortak Mezar Bulundu

CHANGSHA, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletindeki arkeologlar, tarihi Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemine uzanan ortak bir mezar keşfetti.

Hunan eyaleti kültürel kalıntılar ve arkeoloji enstitüsüne göre, mezarlar Lixian ilçesinin Nanhe köyünde bulundu.

İlçenin arkeolojik araştırma ve kültürel kalıntıları koruma merkezinden Zhou Hua, "Geçen yıl Lixian ilçesinin kuzeybatısındaki dağlık bölgede kültürel kalıntıları araştırırken köylülerden bu mezarın varlığını öğrendik ve hemen koruma altına aldık. Enstitü Şubat ayında, antik mezarı bizimle birlikte kazmaları için uzmanlar gönderdi" dedi.

Enstitüde yardımcı araştırmacı olarak görev yapan Tan Yuanhui, üst kısımları kemerli iki mezar odasının olduğunu, mezarda çiçek desenli duvar resimlerinin bulunduğunu ve mezarın kuzey odasındaki bir nişte 16 karakterli uğurlu sözler keşfedildiğini bildirdi.

Geçmiş hanedanlıklara yapılan mezar yağmacılığı nedeniyle kazı alanında herhangi bir tabut ya da mezar eşyası bulunamadığını belirten Zhou, "Ancak mezarda bulunan şekil, ölçek ve duvar resimlerine bakılırsa, mezar sahiplerinin belirli bir ekonomik güce ve sosyal statüye sahip kişiler olması muhtemel" dedi.

Duvar resimli mezarlar çoğunlukla Çin'in kuzeyinde bulunurken, ülkenin güneyinde ise nadiren keşfediliyor. Ming Hanedanlığı dönemine ait bir duvar resimli mezarın keşfi, Lishui Nehri Havzası'nda bulunan duvar resimli mezarlara yönelik veri boşluğunu doldururken, Lixian ilçesinin kuzeybatısındaki dağlık bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar için önemli ipuçları ve faydalı deneyimler sağladı. Keşif, öte yandan Ming Hanedanlığı döneminde Lishui Nehri Havzası'ndaki halk gelenekleri ve cenaze törenlerini incelemek için önemli arkeolojik malzemeler de sağladı.

Arkeologlar, duvar resimli mezarın üç boyutlu tarama verilerinin toplanmasını ve yerinde koruma çalışmalarını tamamladı.