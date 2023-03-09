Çin'de Ming Hanedanlığı Döneminden Duvar Resimli Mezar Bulundu

Çin'in Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre ülkenin iç kesimindeki eyalette arkeologlar, tarihi Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) dayanan bir ortak defin mezarı keşfetti.

Çin'in Hunan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre ülkenin iç kesimindeki eyalette arkeologlar, tarihi Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) dayanan bir ortak defin mezarı keşfetti.

Mezar, Lixian ilçesine bağlı Nanhe köyünde bulundu.

İlçedeki Arkeolojik Araştırmalar ve Kültürel Kalıntıları Koruma Merkezi'nden Zhou Hua, "Geçen yıl Lixian ilçesinin kuzeybatısındaki dağlık bölgede kültürel kalıntılara yönelik bir inceleme yaptığımızda, köylülerden bu mezarın varlığını öğrendik ve vakit geçirmeden koruma çalışmalarına başladık. Bu yıl Şubat ayında enstitü bizimle antik mezarın kazı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzmanlar yolladı" diye konuştu.

Ortak mezarda üstleri kemerli iki adet mezar odası bulunuyor. Enstitüden yardımcı araştırmacı Tan Yuanhui, mezarda çiçeklerin resmedildiği duvar resimlerinin bulunduğunu ve mezarın kuzeydeki odasında bulunan bir nişte şans getirdiğine inanılan kelimelere ait 16 karakterin keşfedildiğini söyledi.

Geçmiş hanedanlıklar sırasında mezarın yağmalanması yüzünden kazı alanında herhangi bir tabut ya da cenaze eşyası bulunamadı. Zhou, "Ancak mezarın şekli, büyüklüğü ve mezarda bulunan duvar resimlerine bakılacak olursa mezarda gömülü kişilerin, belirli bir ekonomik güce ve sosyal statüye sahip kişiler olması olası" diye konuştu.

Duvar resimli mezarlar genellikle Çin'in kuzeyinde bulunurken Çin'in güneyinde bu mezarlara nadiren rastlanıyor. Ming Hanedanlığı'ndan bir duvar resimli mezarın keşfi, Lishui Nehri Havzası'nda yer alan duvar resimli mezarlar açısından boşluğu doldurmuş oldu, Lixian ilçesinin kuzeybatısındaki dağlık alanda takip eden arkeolojik incelemeye yönelik önemli ipuçları ve faydalı deneyim sağladı ve aynı zamanda Ming Hanedanlığı döneminde Lishui Nehri Havzası'ndaki halk adetleri ve defin geleneklerini inceleme açısından önemli arkeolojik materyal sağlamış oldu.

Arkeologlar, duvar resimli mezarda üç boyutlu tarama, veri toplama ve yerinde koruma çalışmalarını tamamladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.(XHTV)