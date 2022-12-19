Çin'de Milu Geyiğinin Geri Dönüşü Güncel Haberler Çin'e özgü bir tür olan Milu geyiğinin 2-3 milyon yıl önce ortaya çıktığına inanılıyor. Çin'e özgü bir tür olan Milu geyiğinin 2-3 milyon yıl önce ortaya çıktığına inanılıyor. Aşırı avlanma ve habitat kaybı, bu sulak alan geyiklerini 20. yüzyılın başlarında vahşi doğada yok olmaya sürükledi. Avrupa'ya nakledilen sadece birkaç geyik yok olmaktan kurtuldu. 1985 yılında, ortak çabaların ardından eski nüfusunu yeniden sağlamak için 22 milu geyiği Çin'e geri getirildi. Son yıllarda Çin, milu geyiği popülasyonunu artırmak amacıyla Beijing, Hubei ve Jiangsu'da üç rezerv kurdu. Uzun yıllar süren çabalardan sonra, suni yolla yetiştirilen milu geyiği popülasyonu artmaya devam etti. Vahşi doğada türün yeniden canlandırılması da gerçekleştirildi. Çin'de şimdilerde birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan milu geyiğinin nüfusu ülkede yaklaşık 10.000'e ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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