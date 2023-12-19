Çin'de meydana gelen depremde ölü sayısı 113'e çıktı
Pazartesi gece yarısı Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 113'e çıkarken, 536 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen komşu Qinghai eyaletinde ise ölü sayısı 14'e yükseldi.
Dosya Boyutu: 34.36MB
ÇEKİM TARİHİ: 19 Aralık 2023
1. Geçici barınma alanından çeşitli görüntüler
2. Depremden etkilenen bölge sakinlerine dağıtılan afet yardım malzemelerinden çeşitli görüntüler
3. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler
Pazartesi gece yarısı Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 113'e çıkarken, 536 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen komşu Qinghai eyaletinde ise ölü sayısı 14'e yükseldi.
Eyalet deprem yardım merkezine göre, Salı günü saat 13.00 itibarıyla deprem nedeniyle Gansu'da 155.393 bina hasar gördü.
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre deprem Pazartesi günü saat 23.59'da, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan İlçesi'nin idari merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor. (XHTV)