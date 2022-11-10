Çin'de Metasequoia Ağaçlarının Büyüsü Güncel Haberler YANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentindeki Luyang Gölü sulak alan parkında yer alan metasequoia (Çin'e özgü bir ağaç) ormanını görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua) YANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentindeki Luyang Gölü sulak alan parkında yer alan metasequoia (Çin'e özgü bir ağaç) ormanını görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Güncel Haberler

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