Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Metasequoia Ağaçlarının Büyüsü

Güncel Haberler

Çin'de Metasequoia Ağaçlarının Büyüsü

YANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentindeki Luyang Gölü sulak alan parkında yer alan metasequoia (Çin'e özgü bir ağaç) ormanını görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)

YANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentindeki Luyang Gölü sulak alan parkında yer alan metasequoia (Çin'e özgü bir ağaç) ormanını görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title