Çin'de Metasequoia Ağaçlarının Büyüsü
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YANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentindeki Luyang Gölü sulak alan parkında yer alan metasequoia (Çin'e özgü bir ağaç) ormanını görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)
YANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Hava fotoğrafı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yangzhou kentindeki Luyang Gölü sulak alan parkında yer alan metasequoia (Çin'e özgü bir ağaç) ormanını görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Meng Delong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel