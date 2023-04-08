Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'de Mart'ta Kentsel Demiryolu Sistemini Kullanan Yolcu Sayısı Arttı

Çin'de Mart'ta Kentsel Demiryolu Sistemini Kullanan Yolcu Sayısı Arttı

Güncel Haberler

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'de Mart ayında kentsel raylı taşıma sistemi ağlarındaki yolcu sayısı arttı.

Çin'de Mart'ta Kentsel Demiryolu Sistemini Kullanan Yolcu Sayısı ArttıÇin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Doğu Nanjing Yolu İstasyonu'nda metrodan inen yolcular, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'de Mart ayında kentsel raylı taşıma sistemi ağlarındaki yolcu sayısı arttı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin kentsel bölgelerdeki raylı taşıma hatlarında Mart ayında yıllık yüzde 58,9 artışla 2,54 milyar yolcu seferi kaydedildi. Sayıda önceki aya göre ise yüzde 16,6'lık bir artış görüldü.

Bakanlığa göre Mart sonu itibariyle Çin'de 54 kentte toplam uzunluğu 9.652,6 kilometre olan 292 kentsel demiryolu transit hattı kullanımda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title