Çin'de Mart'ta Kentsel Demiryolu Sistemini Kullanan Yolcu Sayısı Arttı
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BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'de Mart ayında kentsel raylı taşıma sistemi ağlarındaki yolcu sayısı arttı.
BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin'de Mart ayında kentsel raylı taşıma sistemi ağlarındaki yolcu sayısı arttı.
Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin kentsel bölgelerdeki raylı taşıma hatlarında Mart ayında yıllık yüzde 58,9 artışla 2,54 milyar yolcu seferi kaydedildi. Sayıda önceki aya göre ise yüzde 16,6'lık bir artış görüldü.
Bakanlığa göre Mart sonu itibariyle Çin'de 54 kentte toplam uzunluğu 9.652,6 kilometre olan 292 kentsel demiryolu transit hattı kullanımda bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel