Çin'de Madencilik Faliyetleri Sonrası Deprem: 6 Kişi Mahsur Kaldı
Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana gelen deprem sonucunda 6 maden işçisi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürerken, 2 işçi tedavi için hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
HARBİN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde madencilik faaliyetlerinin tetiklediği deprem sonucunda 6 kişi madende mahsur kaldı.
Çarşamba günü saat 01.44'te Hegang kentindeki Fuli kömür madeninde meydana gelen deprem, yeraltı tünellerinin bazı bölümlerinde büyük hasara yol açtı.
Kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırılan 2 madencinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Madende mahsur kalan 6 kişiye ulaşmak için yürütülen kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel