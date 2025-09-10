Haberler

Çin'de Madencilik Faliyetleri Sonrası Deprem: 6 Kişi Mahsur Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Heilongjiang eyaletinde meydana gelen deprem sonucunda 6 maden işçisi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürerken, 2 işçi tedavi için hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

HARBİN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde madencilik faaliyetlerinin tetiklediği deprem sonucunda 6 kişi madende mahsur kaldı.

Çarşamba günü saat 01.44'te Hegang kentindeki Fuli kömür madeninde meydana gelen deprem, yeraltı tünellerinin bazı bölümlerinde büyük hasara yol açtı.

Kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırılan 2 madencinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Madende mahsur kalan 6 kişiye ulaşmak için yürütülen kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Evde korkunç manzara! Kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş cesetleri bulundu

Kadın ile küçük kızının çürümüş cesetleri bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Seçkin'in başı takıntılı hayranıyla dertte! 'İmdat' diyerek yardım istedi

Ünlü şarkıcının yardım çığlığı! "İmdat" dedikten sonra böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.