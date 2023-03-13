Çin'de Maden Sahası Yeşil Kültür Parkına Dönüştürüldü

Çin, Pazar günü, Ağaç Dikme Günü'nü kutladı.

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletinin Huangshi şehrinde, yaklaşık 100 kişi ağaç dikmek için Huangshi Ulusal Maden Parkı'na gitti.

Bu park, faaliyette olduğu dönem Asya'nın en büyük açık ocak madeni olan ve asırlık bir demir cevheri madeninin bulunduğu Daye Demir Madeni'ne inşa edildi.

1958'den sonra maden sahasına 360 milyon tonun üzerinde atık kaya bırakıldı.

Onlarca yıllık hızlı ekonomik kalkınma ve kaynak kullanımının ardından Huangshi, 2009 yılında kaynakları tükenmiş bir şehir olarak kayda geçti.

Çevreyi iyileştirmek için yerel halk 1980'lerde buraya ağaç dikmeye başladı.

SES 1 (Çince): XİAO MENG, Huangshi Ulusal Maden Parkı güvenlik personeli:

"Çok çeşitli ağaçlar diktikten sonra, çok sıcak ortama uyum sağlayabilen en uygun bitkinin akasya ağacı olduğunu gördük. Çok miktarda akasya ağacı dikmeye başladık."

Maden sahası günümüzde kültür parkına dönüştürülmüş durumda.

SES 2 (Çince): XİAO MENG, Huangshi Ulusal Maden Parkı güvenlik personeli:

"Yaklaşık 40 yıldır burada ağaç dikiyoruz. Babam burada madenciydi. Onun neslinden bu yana insanlar buraya ağaç dikmeye başladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huangshi'den bildiriyor.(XHTV)