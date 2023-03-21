Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Maden Kazası: 6 Ölü

Güncel Haberler

Çin'de Maden Kazası: 6 Ölü

GUİYANG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, bir kömür madeninde meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü doğruladı.

GUİYANG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, bir kömür madeninde meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü doğruladı.

Qianxi belediye yönetimi, Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde yer alan Guli kasabasında inşaat halindeki bir kömür madeninde Pazar sabahı meydana gelen kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığını ve kazada beş kişinin yer altında mahsur kaldığını duyurdu.

Kazada bir kişi hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybederken, yer altında mahsur kalan diğer 5 kişinin cenazesi ise Salı sabahı erken saatlerde kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından bulundu.

Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title