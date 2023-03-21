Çin'de Maden Kazası: 6 Ölü

GUİYANG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, bir kömür madeninde meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü doğruladı.

GUİYANG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, bir kömür madeninde meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü doğruladı.

Qianxi belediye yönetimi, Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde yer alan Guli kasabasında inşaat halindeki bir kömür madeninde Pazar sabahı meydana gelen kazanın kömür ve gaz patlamasından kaynaklandığını ve kazada beş kişinin yer altında mahsur kaldığını duyurdu.

Kazada bir kişi hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybederken, yer altında mahsur kalan diğer 5 kişinin cenazesi ise Salı sabahı erken saatlerde kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından bulundu.

Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı soruşturma devam ediyor.