Çin'de Maden Kazası: 50'den Fazla Kişi Mahsur Kaldı Güncel Haberler HOHHOT, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Alşaa'daki kömür madeninin çökmesi sonucu 50'den fazla kişinin madende mahsur kaldığı bildirildi. HOHHOT, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Alşaa'daki kömür madeninin çökmesi sonucu 50'den fazla kişinin madende mahsur kaldığı bildirildi. Bölgedeki acil durum yönetimi yetkilisinin açıklamasına göre, Çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi madende mahsur kaldı. Madenden saat 17.13 itibarıyla, biri canlı olmak üzere üç kişi çıkarıldı. Kurtarma ekipleri kazanın ardından hemen olay yerine sevk edildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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