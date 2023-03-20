Çin'de Maden Kazası: 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Mahsur Kaldı
Güncel Haberler
GUİYANG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi şehrinde Pazar günü meydana gelen bir kömür madeni kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de mahsur kaldı.
GUİYANG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi şehrinde Pazar günü meydana gelen bir kömür madeni kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de mahsur kaldı.
Yerel yönetim basın açıklamasında, kazanın Guli kasabasında inşaat aşamasında olan bir kömür madeninde gerçekleştiği kaydedildi.
Kazanın hemen akabinde acil müdahale çalışması başlatıldı. Yerel yönetim, madende mahsur kalanları kurtarmak için kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel