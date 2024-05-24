Çin'de M.Ö. dönemine ait bronz çalgı bulundu

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Baoji Bronz Eşya Müzesi'nde muhafaza edilen bir tür bronz vurmalı çalgı olan Qin Gong Bo, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olarak adlandırılan (M.Ö. 770-M.Ö. 476) döneme tarihleniyor. 1978 yılında Baoji kentinde Qin Gong Bo çalgısına ait üç parça gün yüzüne çıkarılmıştı.

Qin Gong Bo, zarif tasarımının yanı sıra üzerine kazınmış 135 Çince karakterden oluşan yazılar sayesinde kaligrafi ve tarihi veriler açısından da büyük değer taşıyor.