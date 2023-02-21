Çin'de Longtaitou Günü Kutlaması
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XİNGTAİ, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai şehrindeki bir ilkokulda Longtaitou Günü'nü kutlamak için ejderha dansı yapan öğrenciler, 21 Şubat 2023.
XİNGTAİ, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai şehrindeki bir ilkokulda Longtaitou Günü'nü kutlamak için ejderha dansı yapan öğrenciler, 21 Şubat 2023. Kelime anlamı "başını kaldıran ejderha" demek olan ve Çin takviminin ikinci ayının ikinci gününde kutlanan Longtaitou Günü, bu yıl 21 Şubat'a denk geliyor. (Fotoğraf: Zhang Chi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel