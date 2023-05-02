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Çin'de Longan Meyvesinin Hasadı Başladı

Çin'de Longan Meyvesinin Hasadı Başladı

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DONGFANG 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Dongfang şehrinde bulunan Xianglin sebze ve meyve merkezinde longan meyvesi hasat eden bir kişi, 30 Nisan 2023. Yaklaşık 267 hektar alanı kapsayan üretim merkezinde longan meyvesi için hasat mevsimi başladı.

DONGFANG 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Dongfang şehrinde bulunan Xianglin sebze ve meyve merkezinde longan meyvesi hasat eden bir kişi, 30 Nisan 2023.

Yaklaşık 267 hektar alanı kapsayan üretim merkezinde longan meyvesi için hasat mevsimi başladı. Burada üretilen longan meyveleri hem iç pazara tedarik ediliyor hem de Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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