Çin'de Lojistik Sektörü Yükselişini Sürdürüyor

Çin'de lojistik sektörü, ithalat lojistiğinin gelişmesi ve tatil ekonomisinin tüketim lojistiği taleplerinin serbest kalmasına yardımcı olmasıyla yükselişini sürdürdü. Sosyal lojistik ilk on ayda yüzde 4,9 artışla 278,3 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'de lojistik sektörü, ithalat lojistiğinin gelişmesi ve tatil ekonomisinin tüketim lojistiği taleplerinin serbest kalmasına yardımcı olmasıyla yükselişini sürdürdü.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na göre, sosyal lojistik ilk on ayda, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 278,3 trilyon yuana (yaklaşık 39,14 trilyon ABD doları) ulaştı. Büyüme oranı ilk dokuz aya kıyasla yüzde 0,1 puan daha yüksek seyretti.

Federasyon, dağılıma bakıldığında, lojistik sektörünün sanayi ürünleri için önceki yıla göre yüzde 4,1, ithal mallar için ise yüzde 13,5 arttığını belirtti.

Federasyona göre, sekiz günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili, destekleyici önlemlerin de yardımıyla, yiyecek-içecek, otel ve perakende sektörlerinin tüketim lojistiği taleplerinin artmasına yol açtı.

Federasyon, sadece Ekim ayında, yiyecek-içecek sektöründeki lojistik talebin önceki yıla göre yüzde 17 artarak Eylül ayına kıyasla yüzde 3,3 puan yükseldiğini belirtti. Büyüme oranı ise iki ay üst üste artış gösterdi.