Çin'de Kurumuş Qingtu Gölü Su Yönlendirme Projesiyle Yeniden Hayat Buldu

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Minqin ilçesinde bir zamanlar kurumuş olan Qingtu Gölü, hükümetin çölleşmeyle mücadele çabaları sayesinde yeniden hayat buldu.

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Minqin ilçesinde bir zamanlar kurumuş olan Qingtu Gölü, hükümetin çölleşmeyle mücadele çabaları sayesinde yeniden hayat buldu.

Göl, Çin'in Badain Jaran ve Tengger çöllerinin buluştuğu Minqin ilçesindeki Shiyang Nehri'nin aşağı kısımlarında yer alıyor.

Göl 1950'lerin sonundan bu yana 50 yılı aşkın bir süredir kuraklıktan muzdarip haldeydi.

Hükümet 2007 yılında bölgedeki ekolojiyi iyileştirmek için büyük bir proje başlatırken, 2010'da Qingtu Gölü'ne su takviyesi yapmak ve ekolojik korumayı artırmak için su yönlendirme işlemi uygulandı.

O zamandan bu yana göl yeni bir görünüm kazandı.

SES (Çince): Dİ DUOMİNG, Minqin ilçesinin Xiqu kasabasının Shouhao köyünde ÇKP Şube Sekreteri:

"2010 yılında Qingtu Gölü için su yönlendirme projesi başlatıldığından bu yana uzun yıllar boyunca ölmüş olan sazlıklar doğal olarak yeniden canlandı. Şimdi, Qingtu Gölü'nün ekolojik restorasyonu sayesinde köylülerimiz ilkbaharda daha az rüzgarlı hava olduğunu ve yağışların arttığını gördüler, bu da tarımsal üretim üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip."

Halihazırda 26,7 kilometrekarelik bir su alanına sahip Qingtu Gölü, 106 kilometrekare genişliğinde bir sulak alan oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Minqin'den bildiriyor. (XHTV)