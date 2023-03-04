Çin'de Kurtarılan Yunus 11 Aylık Yoğun Bakım Sonrası Denize Salıverildi
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Getiğimiz yıl Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinde kurtarılan yaralı yunus, Çarşamba günü denize salıverildi.
Getiğimiz yıl Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinde kurtarılan yaralı yunus, Çarşamba günü denize salıverildi.
Hint-Pasifik şişe burunlu yunusu, geçen Nisan ayında Hainan'da karaya vurmuştu.
Yunus, Danzhou kentindeki bir deniz biyolojisi araştırma merkezinde yaklaşık bir yıldır yoğun bakım altındaydı.
Tamamen iyileşen yunus, denize salıverilmeden önce vahşi doğada hayatta kalmaya yönelik eğitimlerden geçti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel