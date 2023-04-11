Çin'de Küresel Orta Vadeli Hava Tahminlerini İleriye Götüren Yapay Zeka Sistemi Geliştirildi

SHANGHAİ, 11 Nisan (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, küresel orta vadeli hava tahminlerini 10 günün ötesine taşıyan gelişmiş bir yapay zeka hava tahmin sistemi geliştirdi.

SHANGHAİ, 11 Nisan (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, küresel orta vadeli hava tahminlerini 10 günün ötesine taşıyan gelişmiş bir yapay zeka hava tahmin sistemi geliştirdi.

FengWu adındaki sistem, 30 saniye içinde önümüzdeki 10 günün yüksek hassasiyetli küresel meteorolojik tahmin sonuçlarını üretebilen çok modelli ve çok görevli derin öğrenme mimarisine dayanıyor.

Küresel orta vadeli hava tahminleri, önümüzdeki 14 gün içinde atmosferik sistem durumunu tahmin etme açısından meteorolojik ve iklimsel tahminler açısından önemli.

FengWu sisteminin geliştiricilerinden biri olan Shanghai Yapay Zeka Laboratuvarı, geleneksel fiziksel modellerle karşılaştırıldığında FengWu'nun hatayı yüzde 19,4 oranında azalttığını ve yeniden analiz verilerine dayanarak tahmin aralığını 10,75 güne çıkardığını kaydetti.

FengWu sistemi gelecekte hava tahminlerinin dijitalleştirilmesinde geleneksel fiziksel modelleri tamamlayabilir ve tarım ve ormancılık gibi sektörleri destekleyebilir.