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Çin'de Kumkuat Yarışması Düzenlendi

11 Aralık 2023 12:58 Son Güncelleme: 13:00 Abone Ol

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Rong'an ilçesinde düzenlenen bir kumkuat yarışmasında jüri üyeleri kapsamlı değerlendirme yapıyor. Kumkuat yetiştiriciliği, Rong'an ilçesindeki yerel çiftçiler için karlı bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda.