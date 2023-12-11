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Çin'de Kumkuat Yarışması Düzenlendi

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Rong'an ilçesinde düzenlenen bir kumkuat yarışmasında jüri üyeleri kapsamlı değerlendirme yapıyor. Kumkuat yetiştiriciliği, Rong'an ilçesindeki yerel çiftçiler için karlı bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

RONG'AN, 11 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Rong'an ilçesinde düzenlenen bir kumkuat yarışmasında kapsamlı değerlendirme yapan jüri üyeleri görülüyor, 10 Aralık 2023.

Kumkuat yetiştiriciliği, Rong'an ilçesindeki yerel çiftçiler için karlı bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. İlçede bu yıl yaklaşık 14.733 hektar büyüklüğündeki alanda dikimi yapılan kumkuat ağaçlarının 250.000 ton kumkuat vermesi bekleniyor. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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