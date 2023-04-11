- Çin'de kum fırtınası uyarısı

PEKİN - Çin'in başkenti Pekin ve çok sayıda eyaletinde şiddetli kum fırtınası uyarısında bulunuldu. Çin'in Shaanxi, Shanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Henan ve Hubei eyaletleri ile başkent Pekin ve Şanghay'da yarın yerel saatle 08.00'e kadar şiddetli kum fırtınası uyarısı yapıldı. Etkisini özellikle yarın göstermesi beklenen kum fırtınası nedeniyle solunum sıkıntısı yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu. Seyahat edecek kişilere ise görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle planlarını erteleme çağrısı yapıldı.Pekin'de hava kirliliği arttıPekin'de kum fırtınalarının sık sık görülmesinin ardından hava kirliliğinde son haftalarda ciddi artış yaşandı. Başkent Pekin'de gökyüzünü kaplayan gri bulutların ve yoğun sisin ardından Pekin Belediyesi Ekolojik ve Çevre İzleme Merkezi tarafından paylaşılan verilerde, hava kalitesi indeksinin oldukça ciddi boyuta yükseldiği kaydedildi.Mavi uyarı verildiÇin'de bugün ve yarın etkili olması beklenen kum fırtınası öncesinde mavi renkli hava durumu uyarısı yayınlandı. Ülkede hava durumu uyarı sistemi 4 kademeye ve renge ayrılıyor. Kırmızı en tehlikeli hava olayları için kullanılırken, mavi ise daha düşük seviyeli olaylar için tercih ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel