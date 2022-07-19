Çin'de Kullanımda Olan 5g Baz İstasyonlarının Sayısı 1,85 Milyonu Geçti

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Çin genelinde kullanılan 5G baz istasyonlarının sayısı 1,85 milyonu geçti ve bu istasyonlar Çin'in dijitalleşme çabalarına büyük destek sağladı. Salı günü bir basın toplantısında konuşan bakanlık yetkilisi Wang Peng, Çin'in yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 300.000 yeni 5G baz istasyonu kurduğunu söyledi. Bilişim altyapısı, dijital ekonominin gelişmesi için gerekli olan temeli güçlendiriyor. Çin'de çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi eğitim ve teletıp gibi dijital sektörler yılın ilk yarısında iyi bir büyüme ivmesi yakaladı. Wang; elektronik bilgi üretimi, yazılım, iletişim ve internet dahil sektörlerin gelirinin Haziran sonu itibarıyla 10 trilyon yuanı (1,48 trilyon ABD doları) aştığını sözlerine ekledi. Wang, Çin'in 2022 yılında 600.000 yeni 5G baz istasyonu kurmayı ve endüstriyel internetin gelişimini hızlandırmayı arzuladığını söyledi.

Xinhua / Güncel