Çin'de Kovid-19 önlemleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Kovid-19 önlemleri

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Boş sokaklar Bariyerlerle kapatılan geçici Kovid-19 test merkezi Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

Boş sokaklar

Bariyerlerle kapatılan geçici Kovid-19 test merkezi Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Guangzhou kentindeki birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi gerçekleştirirken, test merkezlerinin çevresinin bariyerlerle kapatıldığı gözlendi.

Çin'de Kovid-19 önlemleri

Çin'de Kovid-19 önlemleri

Çin'de Kovid-19 önlemleri

Çin'de Kovid-19 önlemleri

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Omicron, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title