Çin'de Kovid-19 önlemleri
AA - Güncel
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Boş sokaklar Bariyerlerle kapatılan geçici Kovid-19 test merkezi Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Boş sokaklar
Bariyerlerle kapatılan geçici Kovid-19 test merkezi Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Guangzhou kentindeki birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi gerçekleştirirken, test merkezlerinin çevresinin bariyerlerle kapatıldığı gözlendi.