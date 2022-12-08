Çin'de Kovid-19 Hastalarının Evde Bakımına İlişkin Yönerge Yayınlandı

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti Perşembe günü, semptom göstermeyen veya hafif Kovid-19 vakalarının evde tedavisine ilişkin bir yönerge yayınladı.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti Perşembe günü, semptom göstermeyen veya hafif Kovid-19 vakalarının evde tedavisine ilişkin bir yönerge yayınladı.

Yönergeye göre, altta yatan ciddi bir hastalığı olmayan, semptom göstermeyen ya da hafif semptom gösteren Kovid-19 hastaları evde tedavi görebilecek.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından yayınlanan yönergeye göre, altta yatan tıbbi durumları stabil olan ve hastaneye yatması gerekmeyen hastalar da evde Kovid-19 hastalığını atlatabilir.

Yönergede, koşullar elverdiği takdirde evde yatan hastaların nispeten ayrı odalarda yaşamaları ve kendi tuvaletlerini kullanmaları gerektiği belirtildi.

Yönerge, ilk derece sağlık kurumlarının evde tedavi gören Kovid-19 hastalarını ağ tabanlı yönetime dahil etmesini gerektiriyor.

Yönergede, evlerine gönderilen hastaların sağlık durumlarını kendilerinin izlemesi gerektiği belirtilirken, nefes alma güçlüğü veya başka ciddi sağlık sorunları yaşamaları durumunda ambulans çağırmaları veya hastanelere gitmeleri gerektiği belirtildi.

Yönergede, semptomların önemli ölçüde iyileşmesi veya belirgin semptomların olmaması, kendi kendine uygulanan antijen test uygulamalarında negatif sonuç alınması ve döngü eşiği değerleri 35'ten küçük olmayan iki ardışık nükleik asit testi sonucu alınması gerekliliklerinin tümü karşılandığı takdirde karantina döneminin sona ereceği de kaydedildi.