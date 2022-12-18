Çin'de Kovid-19 Aşısının İkinci Hatırlatma Dozu Uygulanıyor Güncel Haberler BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesindeki geçici aşılama merkezinde Kovid-19'a karşı aşı yaptırmak için minibüsten inen bir yaşlı, 17 Aralık 2022. BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesindeki geçici aşılama merkezinde Kovid-19'a karşı aşı yaptırmak için minibüsten inen bir yaşlı, 17 Aralık 2022. Çin, Kovid-19 salgınını önleme ve kontrol önlemlerini optimize etmeye devam ederken müdahale stratejisinin odak noktasını yeni enfeksiyonları engellemekten ciddi vakaları önlemeye ve tedavi etmeye kaydırıyor. Çin hükümeti Çarşamba günü altı aydan daha uzun bir süre önce ilk hatırlatma aşısını olan savunmasız gruplara ikinci bir takviye doz Kovid-19 aşısı sunacağını duyurdu. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Pekin Güncel Haberler

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