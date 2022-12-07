Çin'de Kovid-19'a Yönelik Müdahale, 10 Yeni Önlemle Daha da Optimize Edildi

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü Kovid-19'a yönelik müdahaleyi daha da optimize etme amaçlı bir genelge yayınlayarak, 10 önleme ve kontrol tedbiri açıkladı.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin, Çarşamba günü Kovid-19'a yönelik müdahaleyi daha da optimize etme amaçlı bir genelge yayınlayarak, 10 önleme ve kontrol tedbiri açıkladı.

Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından yayınlanan genelgeye göre, söz konusu tedbirler, hastalığın daha bilime dayalı ve hedef odaklı bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için pandeminin son durumu ve virüsün mutasyonuna dayanılarak alındı.

Genelgeye göre, ilgili yerel birimlerin, aşırı basitleştirilmiş veya herkes için tek tip yaklaşım ve aşırı politika adımlarını düzeltmeleri, gereksiz formalite ve bürokrasiye karşı çıkarak önlem almaları, ayrıca insanların hayatlarının ve sağlığının korunmasını en üst düzeye çıkarmak ve pandeminin ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla tedbir ve kontrol önlemlerini uygulamaya yönelik özveriyle çalışmaları gerekiyor.

Genelgede, yüksek riskli alanların keyfi olarak genişletilmesi yasaklanıyor ve Kovid-19 risk alanlarının bilime dayalı ve hedef odaklı şekilde tanımlanması çağrısında bulunuluyor. Genelgede, bu tür alanların konut siteleri, topluluklar ve nahiyeler (kasaba ve bucaklar) yerine, binalar, birimler, katlar ve haneler tarafından belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Genelgede, nükleik asit testlerini optimize etme çalışmaları kapsamında ise idari bölgelere göre insanlar toplu testlere tabi tutulmayacak, testin kapsamı ve sıklığı da azaltılacak.

Huzurevleri, sağlık kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, kreşler ve diğer özel yerlerin dışında, artık insanların kamu tesislerine girişleri veya diğer bölgelere seyahat etmeleri için negatif nükleik asit testleri sonuçlarını göstermeleri ve sağlık kodu kontrollerinden geçmeleri gerekmeyecek.

Genelgede, hastalığa yakalananların, enfeksiyonun doğası ve hastalığın ciddiyetine göre bilimsel olarak tedavi edilmesi gerektiği belirtildi.

Asemptomatik taşıyıcılar ve hafif belirtileri olanlar koşulları elverişliyse evde karantinaya alınacak, yakın temaslılar ise beş gün ev karantinasına girecek.

Yüksek riskli bölgelerde uygulanan karantina tedbirleri beş gün art arda yeni enfeksiyon bildirilmediği takdirde kaldırılacak.

İnsanların temel ilaç satın alma ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtilen genelgede, eczanelerin normal şekilde çalışması gerektiği ve kasten kapatmaların yasak olduğu belirtildi.

Genelgeye göre, yaşlılar arasında aşılama çalışmaları artırılarak 60 ila 79 yaş arasındaki kişilerde aşılama oranının iyileştirilmesine odaklanılacak. 80 yaş ve üstü kişilerde aşılama oranı da hızlandırılacak. Aşılama hizmetleri, özel kanallar ve geçici aşılama yerleri kurularak ve gezici aşı araçları konuşlandırılarak optimize edilecek.

Genelgeye göre ilk derece sağlık kurumları ve aile hekimleri, yaşlıların sağlık durumuna göre kilit gruplara hedef odaklı hizmet sunacak.

Toplumun normal işleyişinin ve temel sağlık hizmetlerinin devam etmesi gerektiği belirtilen genelgede, yüksek risk taşımayan alanlarda seyahat kısıtlamaları getirilmeyeceği veya iş yerlerinin kapatılmayacağı vurgulandı.

Genelgede, karantina altındakilere, hastalara ve ön cephelerde çalışanlara özel ilgi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verileceği bildirildi.

Genelgede, Kovid-19 vakaları olmayan okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi, pandemiden etkilenen okulların ise risk alanlarını kesin olarak belirlemeleri ve etkilenmeyen bölgelerde eğitime normal olarak devam etmeleri gerektiği belirtildi.