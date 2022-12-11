Çin'de Koruma Çabaları Sayesinde Sulak Alanlar, Kuş Cenneti Haline Geldi

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Caizi Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'na kış mevsimini geçirmek üzere 50.000'den fazla göçmen kuş ulaştı.

Göçmen kuşları ve gölü korumak için on yıldan fazla bir süredir çalışmalar yürüten Wang Sanyi'ye göre kendisinin ve ekibinin çabaları sonuç verdi.

SES 1 (Çince): WANG SANYİ, Caizi Gölü Sulak Alan Ekolojik Koruma Derneği Başkanı:

"Bu yıl, özellikle bazı nadir türler açısından farklı bir manzara ile karşı karşıyayız. Birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan daha fazla kuş bulunuyor.

Önceki yıllarda sadece üç veya dört yüz yavru kuğu varken, bu yıl sayıları 1.000'den fazla."

Caizi Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı toplamda 2.500 hektardan fazla bir alanı kapsıyor. Parkın çevresinde günlük devriye faaliyetleri yürütülmesinin yanı sıra göçmen kuşları daha iyi gözlemlemek için üniversitelerle bilimsel araştırmalar da yapılıyor.

SES 2 (Çince): Yİ TİNGTİNG, Anqing Normal Üniversitesi Canlı Bilimi Bölümü:

"Ekibimiz halen kuş salgınının kontrolü ile ilgili izleme çalışmalarını yürütüyor. Kuş gribi virüsünü tespit etmek için göçmen kuş dışkısı örnekleri topluyoruz. Bu kuş gribinin sınır ötesi yayılımını tespit etmemizde yardımcı olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anqing'den bildiriyor. (XHTV)