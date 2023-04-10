Çin'de Koruma Altındaki Pars Kedileri Kızılötesi Kameralar Tarafından Görüntülendi
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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan iki doğa koruma alanındaki pars kedileri kameralar tarafından görüntülendi.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan iki doğa koruma alanındaki pars kedileri kameralar tarafından görüntülendi.
Wuliangshan Ulusal Doğa Koruma Alanı ve Ailaoshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'na yerleştirilen kızılötesi kameralar pars kedilerinin görüntülerini yakaladı.
Pars kedileri, Çin'de ulusal ikinci seviye koruma altındaki hayvan sınıfında.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel