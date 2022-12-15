Çin'de Konut Fiyatlarında Kasım Ayında Düşüş Kaydedildi

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü bildirdiğine göre, Çin'in büyük ve orta büyüklükteki 70 kentinde konut fiyatlarında Kasım ayında düşüş kaydedildi, konut fiyatlarının düştüğü kent sayısı ise azaldı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü bildirdiğine göre, Çin'in büyük ve orta büyüklükteki 70 kentinde konut fiyatlarında Kasım ayında düşüş kaydedildi, konut fiyatlarının düştüğü kent sayısı ise azaldı.

Ekim ayında 70 kentten 58'inde yeni konut satış fiyatlarında aylık bazda düşüş yaşanırken, Kasım ayında bu sayı 51'e geriledi. İkinci el konut fiyatlarında düşüş yaşanan kent sayısı ise, bir önceki ay ile aynı kalarak 62 olarak gerçekleşti.

Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou olmak üzere birinci kademe dört kentte yeni konut fiyatları Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü. Verilere göre düşüş hızı bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan arttı.

Yeni konut fiyatları, ikinci kademe 31 kentte aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, düşüş oranı Ekim ayına kıyasla 0,1 yüzde puan daraldı. Üçüncü kademe 35 kentte ise yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 düştü.

Birinci kademe dört kentte ikinci el konutların fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Bu dönemde ikinci el konut fiyatları ikinci kademe kentlerde yüzde 0,4, üçüncü kademe kentlerde ise yüzde 0,5 düştü.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Kasım ayında birinci kademe dört kentte yeni konut fiyatları yüzde 2,5 artarken bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan geriledi, bu kentlerde ikinci el konut fiyatları ise yüzde 1,2 arttı.

"Konut spekülasyon için değil yaşamak içindir" duruşunu koruyan Çin, insanların temel barınma ihtiyaçlarının yanı sıra daha iyi barınma ihtiyaçlarının desteklenmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştı.

Ülkede ayrıca gayrimenkul piyasasını desteklemek için kente özgü politikalar benimsenerek bir dizi politika aracından tam ve iyi bir şekilde yararlanma çabalarına da dikkat çekildi.