Çin'de Konut Fiyatları Şubat'ta Yükseldi

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan ve geçen ay ülkenin büyük şehirlerinde genel olarak konut fiyatlarının arttığını gösteren resmi veriler, emlak sektörünün istikrar kazandığına dair kanıtlara bir yenisini ekledi.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'de yayınlanan ve geçen ay ülkenin büyük şehirlerinde genel olarak konut fiyatlarının arttığını gösteren resmi veriler, emlak sektörünün istikrar kazandığına dair kanıtlara bir yenisini ekledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü yayınladığı verilere göre, Şubat ayında 70 büyük ve orta ölçekli şehirden 55'inde yeni konut fiyatlarında aylık bazda artış görüldü. Ocak ayında yeni konut fiyatları artan büyük ve orta ölçekli şehir sayısı 36'ydı. Bununla birlikte 40 şehirde de ikinci el konut fiyatları artarak, 13 şehrin kaydedildiği Ocak ayını geride bıraktı.

Büronun kıdemli istatistikçisi Sheng Guoqing, verilere ilişkin olarak, hükümet politikalarının emlak piyasasını istikrara kavuşturma etkisinin kademeli olarak ortaya çıktığını ve konut talebinin daha da serbest kaldığını söyledi.

Birinci kademe dört şehirdeki (Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou) yeni konut fiyatları, Ocak ayıyla aynı büyüme oranı olan yüzde 0,2 oranında arttı.

31 ikinci kademe şehirlerin yeni konut fiyatları ise bir ay önceki yüzde 0,1'lik artıştan hızlanarak yüzde 0,4 artış kaydetti. 35 üçüncü kademe şehirlerin yeni konut fiyatları, Ocak ayında kaydedilen yüzde 0,1'lik düşüşü tersine çevirerek yüzde 0,3 artış gösterdi.

Birinci kademe şehirlerdeki fiyatlar aylık bazda yüzde 0,7, ikinci kademe şehirlerde ise yüzde 0,1 artış gösterirken üçüncü kademe şehirlerde düşüş eğilimi sona ererek fiyatların sabit kalması ikinci el piyasasında da ısınma işaretleri görüldüğünü kanıtladı.