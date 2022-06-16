Çin'de Konut Fiyatları Mayıs Ayında Düşmeye Devam Etti - Haberler

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Çin'de Konut Fiyatları Mayıs Ayında Düşmeye Devam Etti

Xinhua - Güncel
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Çin'de Konut Fiyatları Mayıs Ayında Düşmeye Devam Etti

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin 70 büyük ve orta ölçekli şehrindeki konut fiyatlarının düşüş hızının yavaşlamasına rağmen Mayıs ayında bu eğilime devam ettiğini kaydetti.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin 70 büyük ve orta ölçekli şehrindeki konut fiyatlarının düşüş hızının yavaşlamasına rağmen Mayıs ayında bu eğilime devam ettiğini kaydetti. NBS verilerine göre, Nisan ayında 70 şehirden 47'sinde aşağı yönlü bir aylık düşüş görülürken Mayıs ayında 43 şehirde yeni konut satış fiyatlarında düşüş yaşandı.

Birinci kademe dört şehirde - Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou - yeni konut fiyatları Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterirken Nisan ayına göre 0,2 yüzde puan arttı. Toplam 31 ikinci kademe şehirdeki yeni konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,1'lik bir düşüş yaşanırken, üçüncü kademe 35 şehirde ise yeni konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş görüldü. Birinci kademe dört şehirdeki ikinci el konut fiyatları Mayıs ayında aylık olarak değişmedi. İkinci ve üçüncü kademe şehirlerdeyse ikinci el konut fiyatlarının aylık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 düştüğü kaydedildi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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