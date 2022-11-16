Çin'de Konut Fiyatları Ekim'de Düştü

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Ekim ayında ülkenin 70 büyük ve orta büyüklükteki şehrinde konut fiyatlarının düşüş gösterdiği, daha birçok şehirde de aynı düşüş trendinin sürdüğü belirtildi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Ekim ayında ülkenin 70 büyük ve orta büyüklükteki şehrinde konut fiyatlarının düşüş gösterdiği, daha birçok şehirde de aynı düşüş trendinin sürdüğü belirtildi.

Yeni konut satış fiyatlarında Eylül'de 70 şehirden 54'ünde düşüş görülürken, Ekim ayında ise 58 şehirde düşüş kaydedildi. İkinci el konut fiyatlarında bir önceki ay 61 şehirde düşüş yaşanırken Ekim'de toplam 62 şehirde düşüş görüldü.

Verilere göre, birinci kademe dört şehirde -- Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou -- yeni konut fiyatları Ekim ayında önceki aya göre değişmeden aylık yüzde 0,1 oranında düştü.

31 ikinci kademe şehirde yeni konut fiyatları aylık yüzde 0,3 düşerken bu oran Eylül ayına göre 0,1 yüzde puan daha yüksek oldu. Üçüncü kademe 35 şehirde ise aylık yüzde 0,4 düşüş görüldü.

Dört birinci kademe şehirdeki ikinci el konut fiyatları aylık yüzde 0,3 düştü. Hem ikinci kademe hem de üçüncü kademe şehirlerde fiyatlar bu dönemde aylık yüzde 0,5 düştü.