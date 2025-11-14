Çin'de Konut Fiyatları Ekim Ayında Düşüş Gördü

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'de büyük ve orta ölçekli 70 kentte konut fiyatları ekim ayında genel olarak düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'den oluşan birinci kademe kentlerde yeni konut fiyatları eylül ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Ülkenin ekonomik merkezi Shanghai'da ise fiyatlar aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

İkinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşerken, üçüncü kademe kentlerdeki fiyatlar yüzde 0,5 geriledi.

NBS verileri, tüm büyük kentlerde ikinci el konut fiyatlarının da aylık bazda düştüğünü ortaya koydu.

Büyük kentlerdeki yeni ve ikinci el konut fiyatlarındaki genel düşüş eğilimi yıllık bazda da devam etti.