Çin'de Konut Fiyatları Ağustos'ta Geriledi

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in 70 büyük ve orta büyüklükteki kentindeki ev fiyatları Ağustos ayında gevşedi ve ev fiyatlarında düşüş görülen kent sayısı arttı. Ağustos'ta 70 kentin 50'sinde yeni ev satışlarında aylık bazda düşüş yaşandı; Temmuz ayındaysa düşüşler 70 kentin 40'ında görülmüştü. NBS verilerine göre, ikinci el evlerin fiyatlarında düşüş görülen kentlerin sayısı önceki ay 51 iken Ağustos ayında 56 oldu. Verilere göre, Ağustos ayında ilk kademedeki dört kentte (Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou) yeni ev fiyatları önceki aya göre yüzde 0,1 arttı; bu, önceki ayda yaşanan 0,2 puanlık artışa göre bir bir gevşemeyi ifade ediyor. İkinci kademedeki 31 kentte yeni ev fiyatları önceki aya göre yüzde 0,2 azalırken üçüncü kademe 35 kentte yeni ev fiyatlarında aylık yüzde 0,4'lük bir düşüş görüldü ve Temmuz'daki oranın 0,1 puan üzerine çıkıldı. Ağustos'ta ilk kademedeki dört kentte yeniden satışa çıkarılan evlerin fiyatları aylık bazda sabit kaldı. İkinci ve üçüncü kademe kentlerdeyse ikinci el evlerin fiyatları aylık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 düştü.