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Çin'de Kömür Üretimi Nisan'da Yüzde 4,5 Arttı

Çin'de Kömür Üretimi Nisan'da Yüzde 4,5 Arttı

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi Nisan ayında istikrarlı bir artış gösterdi.

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi Nisan ayında istikrarlı bir artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülke geçen ay yıllık yüzde 4,5 artışla 380 milyon ton ham kömür üretti.

Büro, 2023'ün ilk dört ayındaki üretimin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 1,53 milyar tona yükseldiğini kaydetti.

Çin'in kömür ithalatı Ocak-Nisan döneminde artış gösterdi. Verilere göre ülke, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 88,8 artışla toplam 140 milyon ton kömür ithal etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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