Çin'de Kömür Madenini Sel Bastı: 4 Ölü

TAİYUAN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin acil durum yönetimi yetkilisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, sel basması sonrası bir kömür madeninde mahsur kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

TAİYUAN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin acil durum yönetimi yetkilisinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, sel basması sonrası bir kömür madeninde mahsur kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Sel sularının yol açtığı kaza, Shanxi eyaletinin Jincheng kentinde Shanxi Lanhua grubunun bir iştiraki olan Jushan kömür şirketinin Jushan madeninde 27 Ocak Cuma sabahı saat 05.00 (TSİ 00.00) civarında meydana geldi.

Yerel acil durum yönetim yetkilisi ve maden güvenliği idaresi Çarşamba günü, madendeki problemlerin düzeltilebilmesi için kömür şirketinin üretimini askıya alan ve bu süreçte güvenlik yönetimini güçlendirmesini emreden bir genelge yayınladı.