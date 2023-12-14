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Çin'de kömür madeninde çökme: 3 işçi hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 10:35 Güncelleme: 10:37 Abone Ol

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bir kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi sonucu üç işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.