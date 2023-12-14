Üye Girişi
Haberler

Çin'de kömür madeninde çökme: 3 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bir kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi sonucu üç işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi sonucu üç işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Huajin Kok Kömürü İşletmesine ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Ocakta kömür depolanan yer altı ambarının çökmesi sonucu içerideki dört işçiden üçü hayatını kaybetti, bir işçi göçükten sağ çıkarıldı.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölümlü maden kazaları

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bu yıl 22 Şubat'ta açık kömür madeninin bir kısmı çökmüş, toprak altında kalan 5 işçi ölmüştü.

Sıçuan eyaletinde 27 Şubat'ta maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.

Şaanşi eyaletinde 21 Ağustos'ta kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti.

Guicou eyaletinde 20 Ekim'de kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Şaanşi Çin Güvenlik Soruşturma Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title