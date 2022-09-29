Çin'de Klonlanmış Kutup Kurdu Halkla Buluştu

HARBİN, 29 Eylül (Xinhua) -- Klonlanmış bir kutup kurdu, geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'ndeki Harbin Polarland'da halkla buluştu. Kurdun donör hücresi, Kanada'dan Harbin Polarland'a getirilen Maya adlı vahşi bir kutup kurdunun deri örneklerinden alındı. Olgunlaşmamış yumurtası (ovosit) kızışma dönemindeki dişi bir köpeğe ait olan kurdun taşıyıcı annesi ise beagle cinsi bir köpek. Şimdi bu kurt yavrusunun sağlığı iyi ve Harbin Polarland'da taşıyıcı annesiyle birlikte yaşıyor. Nesli tükenmekte olan kutup kurdu Kuzey Avrasya, Kanada ve Grönland'ın kuzey bölgelerinde bulunuyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'nin merkezi Harbi n'deki Harbin Polarland'da klonlanmış kutup kurdu (solda) ve taşıyıcı annesi olan beagle görülüyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xin hua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'nin merkezi Harbin'deki Harbin Polarland'da klonlanmış kutup kurdu (sağda) görülüyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'nin merkezi Harbi n'deki Harbin Polarland'da klonlanmış kutup kurdu görülüyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'nin merkezi Harbin'deki Harbin Polarland'da klonlanmış kutup kurdu görülüyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei /Xinhua)