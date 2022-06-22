Çin'de Kit'ler Altyapı Yatırımlarını Artırdı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Devlete Ait Varlıkları Denetleme ve İdare Komisyonu'nun (SASAC) verileri Çin'in merkezi olarak idare edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT), endüstriyel dönüşümü kolaylaştırmak için yeni tipte altyapılara yatırımları hızlandırdığını gösterdi. SASAC'a göre 2021 yılında merkezi olarak idare edilen 70 KİT'e bağlı 700'den fazla iştirak yeni altyapılara 400 milyar yuan (yaklaşık 59,6 milyar ABD doları) yatırım yaptı. Söz konusu şirketler 2021-2025 döneminde toplam tutarı 10 trilyon yuanı aşan 1.300'den fazla yeni altyapı projesine yatırım yapmayı planlıyor. Yeni altyapı, 5G şebekesi, yapay zeka ve nesnelerin interneti dahil olmak üzere dijital, akıllı ve yenilikçi altyapıları ifade ediyor. SASAC, merkezi olarak idare edilen KİT'lerin net karlarının yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 arttığını açıklamıştı.

Xinhua / Güncel