Çin'de Kişi Başına Harcanabilir Gelir Yüzde 5,1 Arttı

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir, genel ekonomik istikrar ve istikrarlı iş piyasasının desteğiyle yılın ilk 3 çeyreğinde istikrarlı büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) pazartesi günü açıklanan verilere göre ülkede kişi başına düşen harcanabilir gelir yılın ilk 9 ayında nominal olarak önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 32.509 yuana (yaklaşık 4.580 ABD doları) yükseldi. Rakam, fiyat faktörleri düşüldükten sonra yüzde 5,2 artışa işaret ediyor.

Söz konusu dönemde tüm ülkede ortalama kişi başına düşen harcanabilir gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 27.149 yuan oldu.

NBS yetkilisi Zhang Yi, kırsal kesim sakinlerinin gelirlerinin nominal olarak geçen yıla göre yüzde 5,7 arttığını ve aynı dönemde yüzde 4,4 artış gösteren kentsel kesim sakinlerinin gelirlerinden daha hızlı büyüme oranını koruduğunu söyledi.

Öte yandan Çin'in kişi başına düşen tüketim giderleri nominal olarak geçen yıla göre yüzde 4,6 artışla 21.575 yuan olarak gerçekleşti. Rakam, fiyat faktörleri düşüldükten sonra yüzde 4,7 artışa işaret ediyor.

Toplam tüketim harcamalarının yüzde 46,8'ini oluşturan hizmetlere yönelik tüketici giderleri istikrarlı büyüme kaydetti.

Zhang, Çin'in bir sonraki aşamada iş piyasasında istikrarı korumak, halkın gelirlerinde istikrarlı büyüme sağlamak ve vatandaşların tüketim kapasite ve isteğini güçlendirmek için çabalarını artıracağını söyledi.

Veriler, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 büyüdüğünü de gösterdi.