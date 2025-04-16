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Çin'de Kişi Başına Harcanabilir Gelir Artışı

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2025'in ilk çeyreğinde Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir nominal olarak yıllık yüzde 5,5 artış gösterdi. Kırsal kesimlerde gelir artışı, kentsel kesimlere göre daha yüksek gerçekleşti.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir 2025'in ilk çeyreğinde nominal olarak yıllık bazda yüzde 5,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre ülkede kişi başına düşen harcanabilir gelir ilk üç ayda 12.179 yuana (yaklaşık 1.688 ABD doları) ulaştı.

Kırsal kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artış, kentsel kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artışı geçti. Bu bağlamda kırsal kesimlerdeki kişi başına düşen harcanabilir gelir yüzde 6,2 artarken, kentsel kesimlerdeki kişi başına düşen harcanabilir gelirse yüzde 4,9 yükseldi.

Çin genelinde medyan kişi başına harcanabilir gelir yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 nominal artışla 9.939 yuan oldu.

Büronun verilerine göre Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2025'in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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