Çin'de Kişi Başı Nominal Harcanabilir Gelir 2022'de Yüzde 5 Arttı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü yayınladığı verilere göre, 2022 yılında ülkede kişi başına düşen harcanabilir gelir nominal olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artışla 36.883 yuan (yaklaşık 5.487 ABD doları) oldu.

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü yayınladığı verilere göre, 2022 yılında ülkede kişi başına düşen harcanabilir gelir nominal olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artışla 36.883 yuan (yaklaşık 5.487 ABD doları) oldu.

Enflasyon etkileri çıkarıldıktan sonra, kişi başına düşen harcanabilir gelir bir önceki yıla göre yüzde 2,9 arttı.

NBS'nin basın toplantısına göre, kişi başına düşen gelirdeki artış temelde Çin ekonomisinin büyümesi ile uyumluydu ve kırsal bölge sakinleri geçen yıl şehir sakinlerinden daha hızlı bir gelir artışı elde etti.

Salı günkü veriler ayrıca Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yıllık yüzde 3 büyüyerek 2022'de 121,0207 trilyon yuan ile rekor seviyeye ulaştığını da gösterdi.