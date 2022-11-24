Çin'de Kış İçin Göç Eden Kuğular Güncel Haberler SANMENXİA, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki bir sulak alanda görülen kuğular, 22 Kasım 2022. Çok sayıda göçmen kuğu, kışı geçirmek için Sanmenxia'daki Sarı Nehir sulak alanına uçtu. SANMENXİA, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki bir sulak alanda görülen kuğular, 22 Kasım 2022. Çok sayıda göçmen kuğu, kışı geçirmek için Sanmenxia'daki Sarı Nehir sulak alanına uçtu. (Fotoğraf: Wang Ding/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Öğretmenler Günü Henan Güncel Haberler

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