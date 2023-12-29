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Çin'de Kış Balıkçılığı Festivali Başladı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde düzenlenen kış balıkçılığı temalı festival başladı. Festivalde yerel halk buz tutmuş gölde balık avladı.

ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

Kış balıkçılığı festivalinden çeşitli görüntüler

Kış balıkçılığı temalı festival Perşembe günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Chagan Gölü'nde başladı. Buradaki kış balıkçılığı Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan bir gelenek.

Festivalle birlikte buz tutmuş göldeki kış balıkçılığının altın sezonu da başlamış oldu. Festivalde yerel halk elleriyle kazdıkları kuyularda balık yakaladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jilin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Balıkçılık Etkinlikler Kültür Turizm Güncel Haberler

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