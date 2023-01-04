Çin'de Kırsal Kesimdeki Doktorlar Kovid ile Mücadele Kapsamında Aileleri Ziyaret Ediyor Güncel Haberler CHANGSHA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Huayuan ilçesine bağlı Jiwei kasabasında tıbbi destek sağlamak için aileleri ziyaret eden seyyar doktorlar, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jian Biao/Xinhua) CHANGSHA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Huayuan ilçesine bağlı Jiwei kasabasında tıbbi destek sağlamak için aileleri ziyaret eden seyyar doktorlar, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jian Biao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Hunan Güncel Haberler

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