Çin'de Kırsal Kesimdeki Doktorlar Kovid ile Mücadele Kapsamında Aileleri Ziyaret Ediyor
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CHANGSHA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Huayuan ilçesine bağlı Jiwei kasabasında tıbbi destek sağlamak için aileleri ziyaret eden seyyar doktorlar, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jian Biao/Xinhua)
CHANGSHA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Huayuan ilçesine bağlı Jiwei kasabasında tıbbi destek sağlamak için aileleri ziyaret eden seyyar doktorlar, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Jian Biao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel