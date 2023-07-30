Çin'de Kırmızı Alarm: Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin birçok bölgesinde şiddetli sağanak yağış ve fırtına beklediğini duyurarak kırmızı alarmı tekrarladı. Yerel yönetimlerden acil durum ve kurtarma önlemlerini etkin bir şekilde almaları istendi.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Jin'an bölgesinde sular altında kalan bir caddede ilerleyen bir araba, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC) Pazar günü ülkenin en yüksek hava durumu uyarısı olan kırmızı alarmı yineleyerek, sağanak yağış ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmaya devam etti.

Meteoroloji merkezine göre Pazar günü saat 14.00'ten Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Hebei, Beijing, Tianjin, Shanxi, Henan, Shandong, Anhui, Hubei, Hunan, Fujian, Guangxi, Yunnan, Sichuan, Heilongjiang, Jilin ve Xinjiang'da şiddetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

Bu bölgelerin bazı kısımlarında gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına eşliğinde maksimum yağış miktarının saatte 60 milimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.

Merkez, yerel yönetimlerden acil durum ve kurtarma sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesini istedi.

Toplantılara, derslere ve mesailere ara verilmesi tavsiyesinde bulunan Ulusal Meteoroloji Merkezi, sel, toprak kayması ve çamur seli gibi olası felaketlere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.